PJ deteve dez pessoas suspeitas de tráfico de droga e posse de armas

Detenções foram efetuados na Madeira e em Loures.

18:43

A Polícia Judiciária (PJ) deteve na segunda-feira 10 pessoas em vários concelhos da Madeira e em Loures suspeitas da prática dos crimes de tráfico de droga e posse ilegal de armas, foi esta terça-feira divulgado.



De acordo com a nota da PJ, cinco das detenções aconteceram em cumprimento de mandados judiciais e as outras em flagrante delito, sendo que oito detidos estão indiciados pela prática de crimes de tráfico de estupefacientes e dois pela posse ilegal de armas.



Esta operação realizou-se numa colaboração entre o Departamento de Investigação Criminal do Funchal, a Polícia de Segurança Pública (PSP) e a Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE), que passou pela realização de "26 buscas domiciliárias nas zonas de Funchal, Ponta do Sol, Santa Cruz e Loures [distrito de Lisboa]", adianta o mesmo documento.



Ainda informa que "foram apreendidas consideráveis quantidades de produto estupefaciente, sobretudo haxixe, elevadas quantias em dinheiro, armas proibidas e munições, assim como diversos artigos relacionados com a prática do crime de tráfico de estupefacientes, nomeadamente viaturas, computadores, telemóveis e balanças de precisão".



Fonte policial adiantou à Lusa que a referência na nota a "quantidades consideráveis" não se trata de "toneladas ou quilos", mas "várias placas de haxixe, heroína e muitos pequenos pacotes de 'blum' prontos a ser vendidos".



Os detidos vão ser hoje sujeitos a primeiro interrogatório pelas autoridades judiciais para a eventual aplicação de medidas de coação, conclui o comunicado da PJ.