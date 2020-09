PJ deteve dois alegados autores de seis fogos em Sardoal

A Polícia Judiciária (PJ) de Leiria deteve no domingo dois homens, de 27 e 40 anos, suspeitos de terem ateado seis incêndios florestais no concelho de Sardoal, distrito de Santarém, informou esta segunda-feira aquele órgão de polícia criminal.

Em comunicado, a PJ refere que os suspeitos, "sem justificação plausível, usando um isqueiro, ateavam os fogos em zonas de mato e pinhal, maioritariamente no período da noite, fazendo-se transportar numa moto".

Segundo a PJ, as detenções decorreram no âmbito da "investigação relativa à ocorrência de vários incêndios no concelho" de Sardoal, verificados "entre o início do mês de julho e o dia 5 de setembro", tendo identificado e detido no domingo os dois presumíveis autores de seis crimes de incêndio florestal naquele município.