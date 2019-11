PJ deteve em dez meses 207 por abusos sexuais de menores

A Polícia Judiciária deteve 207 suspeitos de crimes de abuso sexual de menores nos primeiros 10 meses deste ano. No mesmo período, foram abertos 2206 processos a crimes de abuso sexual de crianças, de dependentes, aliciamento de menores, sexo com adolescentes, entre outros.



A maioria dos crimes (65%) são consumados por pessoas próximas à vítima. A PJ frisa o aumento, em 40%, dos crimes sexuais contra jovens na internet. A investigação a estes crimes já levou a PJ a estabelecer protocolos no âmbito da Europol.

