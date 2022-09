PJ deteve homem de 38 anos suspeito de tentar matar ex-companheira com várias facadas na cabeça, ombro e braço

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 38 anos, suspeito de tentar matar a ex-companheira à facada, na localidade de Atalaia do Campo, concelho do Fundão, distrito de Castelo Branco.

Em nota de imprensa, o Departamento de Investigação Criminal da PJ da Guarda explica que o homem está "fortemente indiciado pela prática de um crime de homicídio qualificado na forma tentada, um crime de ofensa à integridade física e outro de roubo".

Segundo a informação, os crimes ocorreram todos ao início da tarde desta sexta-feira, na localidade de Atalaia do Campo, concelho do Fundão.

"As vítimas foram duas mulheres, com 38 e 51 anos de idade, a mais grave das quais, ex-companheira do agressor, foi, por este, repetidamente golpeada com uma faca, que a atingiu na zona da cabeça, ombro e braço esquerdo", é referido.

A PJ também explica que o confronto físico ocorreu no local de trabalho da ex-companheira do agressor e que, durante o sucedido, este lhe roubou o telemóvel pessoal, que, entretanto, veio a destruir.

O detido, com a idade de 38 anos, foi, entretanto, sujeito a interrogatório judicial, tendo ficado sujeito à medida de coação de prisão preventiva.