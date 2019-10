PJ deteve homem de 62 anos por suspeita de homicídio na forma tentada em Foz Côa

A Polícia Judiciária (PJ) da Guarda identificou e deteve um homem de 62 anos, suspeito da autoria de um crime de homicídio qualificado na forma tentada, em Vila Nova de Foz Côa, anunciou esta segunda-feira aquela polícia.Segundo a PJ, o suspeito terá disparado várias vezes sobre um outro homem, com 53 anos, de nacionalidade espanhola, com uma pistola do calibre 6.35 mm, provocando-lhe "ferimentos graves".Os factos remontam a domingo na localidade da Foz do Douro, no concelho de Vila Nova de Foz Côa, no distrito da Guarda."A vítima foi, entretanto, assistida no Hospital Sousa Martins, na cidade da Guarda, encontrando-se presentemente fora de perigo", indicou a PJ, em comunicado.A PJ adianta ainda que, para além da arma do crime, que se encontrava em situação ilegal, foram também apreendidas ao arguido duas espingardas caçadeiras.O detido vai agora ser presente às competentes autoridades judiciárias, para efeitos de primeiro interrogatório para serem decretadas as medidas de coação tidas como adequadas.