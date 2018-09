Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ deteve homem por crimes de pornografia de menores em Gouveia

Detido vai ser presente às autoridades judiciárias competentes para aplicação das adequadas medidas de coação.

16:12

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta quinta-feira a detenção em Gouveia de um homem de 56 anos pela alegada prática de crimes de pornografia de menores agravados ocorridos naquele concelho.



O Departamento de Investigação Criminal da PJ da Guarda explica em comunicado divulgado esta quinta-feira que o suspeito, sem emprego definido, foi detido "na sequência da receção de informação de organismo internacional relativo a atividades desenvolvidas em meio digital suspeitas de indiciar a prática de crimes de pornografia de menores".



A PJ desenvolveu diligências de investigação, nomeadamente uma busca à residência do detido, onde encontrou e apreendeu, em suporte informático, "várias dezenas de milhares de ficheiros (fotografias e vídeos) de cariz pornográfico, com imagens explícitas de nudez integral de menores".



Segundo a nota, muitas dessas imagens eram de crianças "que terão idade inferior a 14 anos".



Os ficheiros eram "importados pelo detido em 'sites' na internet e que partilhava no ciberespaço", adianta ainda a PJ da Guarda.



O detido vai ser presente às autoridades judiciárias competentes para aplicação das adequadas medidas de coação.