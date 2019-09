PJ deteve homem por homicídio na forma tentada no Sabugal

Um homem com 42 anos foi detido no Sabugal, no distrito da Guarda, por suspeita da prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada, num contexto de vizinhança, anunciou esta segunda-feira a Polícia Judiciária (PJ).Segundo uma nota do Departamento de Investigação Criminal da PJ da Guarda, o homem está "fortemente indiciado" pela prática de um crime de homicídio qualificado na forma tentada, ocorrido em setembro de 2018, no concelho do Sabugal.A fonte adianta que, na altura do crime, o suspeito colocou-se em fuga para o estrangeiro."Em resultado das incessantes diligências de investigação entretanto realizadas, foi agora possível detetar a sua presença esporádica em Portugal e, daí, proceder à sua detenção", explica a PJ.O crime ocorreu "em contexto de retaliação pessoal, por alegada denúncia de ilegalidade cometida pelo ora detido no acesso a determinado serviço de fornecimento domiciliário", refere a fonte.O detido foi presente às competentes autoridades judiciárias para efeitos de primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.