Homem detido por suspeita de violência doméstica e posse ilegal de arma em Sernancelhe

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 62 anos por suspeita do crime de violência doméstica, dano com violência e posse ilegal de arma de fogo, no concelho de Sernancelhe, distrito de Viseu, foi hoje anunciado.

O Departamento de Investigação Criminal da PJ Guarda refere em comunicado que o homem, empresário, residente no concelho de Aguiar da Beira, no distrito da Guarda, foi detido com a colaboração da GNR de Sernancelhe.

A PJ identificou e deteve o homem que é suspeito da autoria de um crime de violência doméstica agravado, por utilização de arma de fogo, dano com violência e posse ilegal de arma de fogo.

"Separado de facto e atualmente residente no concelho de Aguiar da Beira, o ora detido ter-se-á deslocado à residência da sua ex-companheira, em Sernancelhe, e, depois de procurar atraí-la ao exterior, sem sucesso, efetuou dois disparos com uma espingarda caçadeira sobre a porta de entrada da mesma residência", lê-se na nota.

A PJ da Guarda adianta que os factos ocorreram na segunda-feira.

O detido vai ser presente às competentes autoridades judiciárias para efeitos de primeiro interrogatório judicial e submissão a adequadas medidas de coação.