PJ deteve homem suspeito de atear incêndio na Figueira da Foz

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 84 anos suspeito de ter ateado um foco de incêndio florestal na quinta-feira, na Figueira da Foz, distrito de Coimbra.Numa ação com a colaboração da PSP da Figueira da Foz, a PJ "deteve um homem de 84 anos pela presumível prática de um crime de incêndio florestal, ocorrido na quinta-feira", informou esta sexta-feira a Diretoria do Centro, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.A PJ afirma que o suspeito terá, alegadamente, usado chama direta, por volta das 12h00 de quinta-feira, para atear um foco de incêndio nas imediações do parque de campismo da Figueira da Foz, em zona próxima "de pinhal e da Serra da Boa Viagem"."O incêndio teria proporções mais gravosas caso não tivesse havido uma rápida intervenção de populares e bombeiros", acrescentou a PJ, salientando que a atuação do suspeito "colocou em perigo a integridade física e a vida de pessoas, bem como de habitações e da grande mancha florestal da Serra da Boa Viagem".A nota refere ainda que o detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação.