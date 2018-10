Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ deteve homem suspeito de atear vários fogos em Tavira

Homem, de 25 anos, terá ateado quatro incêndios florestais em Santa Catarina da Fonte do Bispo.

12:49

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou este sábado a detenção de um homem de 25 anos suspeito de atear, pelo menos, quatro incêndios florestais em Santa Catarina da Fonte do Bispo, em Tavira.



Em comunicado, a PJ adianta que o primeiro destes incêndios aconteceu a 04 de agosto, cerca das 00h35, com seis pontos de ignição distintos entre si, tendo consumido uma área de mato, pasto e árvores, alfarrobas e oliveiras.



Segundo as autoridades, em datas posteriores, sempre em Santa Catarina da Fonte do Bispo, alegadamente num estado de embriaguez e sob o efeito de substâncias psicotrópicas, com recurso a isqueiro, o suspeito procedeu a novas ignições que só não chegaram a atingir grandes proporções dada a rápida intervenção dos bombeiros e meios aéreos.



A detenção ocorreu no âmbito de uma investigação tutelada pelo Ministério Público de Tavira.



O detido, pedreiro de profissão, tem antecedentes criminais por diversos crimes, foi sujeito a interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada como medida de coação a obrigação de apresentações periódicas e um tratamento à adição alcoólica.