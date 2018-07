Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ deteve oito suspeitos de roubos a carrinhas de valores na região norte

Detidos consumavam os crimes com recurso a armas de fogo.

Por Lusa | 11:38

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta terça-feira a detenção de oito indivíduos indiciados por vários crimes de roubo a viaturas de transporte de valores e de veículos automóveis na região norte.



Em comunicado, a PJ acrescenta que os detidos consumavam os crimes com recurso a armas de fogo e obtiveram "vantagens patrimoniais muito elevadas".



Diz ainda que "parte significativa" dos veículos roubados ou furtados foi desviada para oficinas, com vista ao seu desmantelamento total ou parcial, enquanto outras foram "deslocadas para Espanha para serem comercializadas.



Segundo a PJ, aquela "estrutura criminosa" estava operacional desde 2016 e tinha âmbito transnacional, tendo um dos seus membros sido detido na execução de mandado de detenção europeu.



"As diligências de detenção foram complementadas com 10 buscas domiciliárias e 6 não domiciliárias, no decurso das quais foi apreendida matéria probatória com relevância para os factos em investigação", lê-se ainda no comunicado.



Os detidos, sete portugueses e um estrangeiro, têm idades compreendidas entre os 30 e os 50 anos e estão "fortemente indiciados" do crime de associação criminosa com a finalidade da prática de crimes contra a propriedade.



Têm antecedentes criminais por crimes da mesma natureza.



Dois deles já estavam sujeitos a medidas de coação também pela suspeita da prática de crimes contra a propriedade.



Vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das respetivas medidas de coação.