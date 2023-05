PJ deteve suspeito de abusar sexualmente de menina de 11 anos em Paredes

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem "fortemente indiciado pela prática reiterada", em Paredes, de crimes de abuso sexual dos quais terá sido vítima uma menor de 11 anos, informou esta quinta-feira a autoridade.

De acordo com um comunicado da PJ, os alegados crimes ocorriam naquela localidade do distrito do Porto, há cerca de dois amos.

"O arguido praticou os abusos sexuais, fazendo uso da sua experiência de vida e do ascendente sobre uma criança seu familiar próximo, aproveitando-se da confiança que aquela em si tinha e de permanecerem vários períodos sozinhos na casa de morada da família", lê-se na informação.

Após comunicados os factos à Polícia Judiciária, acrescenta-se na informação, foram desenvolvidas diligências que permitiram recolher "indícios seguros da prática dos referidos crimes e respetiva autoria", culminando na detenção do alegado agressor.

O detido não apresenta antecedentes criminais e será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.