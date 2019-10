PJ deteve suspeito de crime de coação sexual sobre menor em Foz Côa

A Polícia Judiciária (PJ) da Guarda deteve um homem de 54 anos por suspeitas de um crime de coação sexual sobre uma menor, de 14 anos, alegadamente ocorrido em Foz Côa, informou hoje aquela polícia."O detido, motorista de transportes coletivos de passageiros, terá cometido o crime no interior de autocarro, quando realizava o transporte da menor de e para o estabelecimento escolar frequentado pela mesma", acrescenta a PJ em comunicado.Segundo a polícia, os factos ocorreram em Vila Nova de Foz Côa, no distrito da Guarda.O detido foi já presente às autoridades judiciárias competentes, tendo-lhe sido aplicadas como medidas de coação a proibição de contactos com a vítima e a suspensão de funções.