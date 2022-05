PJ detém suspeito de tentar matar jovem durante discussão

A Polícia Judiciária identificou e deteve um homem, de 27 anos, pela alegada autoria de um crime de homicídio qualificado, na forma tentada, ocorrido na madrugada do dia 22 de maio de 2021, na via pública, no concelho de Vendas Novas, junto à habitação da vítima.Segundo um comunicado da PJ, o crime aconteceu quando os dois homens discutiram, tendo o suspeito regressado à sua residência, muniu-se de uma arma, voltou ao local, realizou um disparo a curta distância na direção da vítima, um homem estrangeiro de 26 anos, que se encontrava no interior da respetiva viatura, estacionada junto à sua residência.O detido está sujeito a apresentações periódicas e fica proibido de contactar com a vítima.