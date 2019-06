PJ deteve suspeito de homicídio qualificado na forma tentada em Alijó

A Polícia Judiciária (PJ) de Vila Real deteve um homem de 55 anos suspeito de dois crimes de homicídio qualificado, na forma tentada, ocorridos no sábado em Alijó, foi esta segunda-feira divulgado.Em comunicado, a PJ adianta que o detido está "fortemente indiciado" pela prática dois crimes de homicídio qualificado, na forma tentada, ocorridos na tarde de sábado no concelho de Alijó, "após uma discussão que manteve com dois indivíduos nos limites de um terreno, propriedade do suspeito"."Na ocasião, após o suspeito e os ofendidos se envolverem numa discussão relacionada com trabalhos agrícolas que o primeiro realizava na sua propriedade, o suspeito terá efetuado um disparo com arma de fogo que colocou em perigo a integridade física e a vida das duas vítimas", lê-se na nota.O detido, com 55 anos de idade e desempregado, vai ser presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.