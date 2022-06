PJ detém autor de 24 incêndios florestais em Penafiel e Marco de Canaveses

A Polícia Judiciária do Porto deteve um homem de 36 anos, suspeito da autoria de 24 incêndios florestais, este ano, nos concelhos de Penafiel e de Marco de Canaveses.

O homem, desempregado e residente na zona da Croca, em Penafiel, atuou aparentemente sem qualquer motivo e sempre em zonas relativamente próximas de casa, junto a caminhos que conhecia e de onde conseguia rapidamente fugir de automóvel. Os fogos terão sido provocados com recurso a chama direta, desde março até agora.

Na investigação, a PJ contou com o Grupo de Trabalho para a Redução de Ignições em Espaço Rural da Zona Norte e com o Comando dos Bombeiros de Penafiel.

O suspeito não tem antecedentes criminais e ficou esta quarta-feira em silêncio durante o primeiro interrogatório junto do Tribunal de Penafiel.

A recorrência de incêndios provocou grande alarme, nos primeiros meses deste ano, principalmente no concelho de Penafiel. Refere a Judiciária que as ignições consumiram uma área considerável, só não assumindo outras proporções "devido à pronta e eficiente intervenção dos Bombeiros de Penafiel e do Marco de Canaveses.