As imagens de videovigilância da discoteca Lick da noite do homicídio de Lucas Leote, em agosto de 2019, foram determinantes na investigação feita pela Polícia Judiciária, até porque registaram os dois disparos feitos por António Tavares. Apesar do homicida confesso garantir que nunca tinha tocado numa arma antes daquela noite, as perícias feitas por aquela polícia chegaram a uma conclusão diferente.