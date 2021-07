A Polícia Judiciária deteve esta terça-feira quatro suspeitos de sequestro e homicídio na sequência do caso da morte de Fernando Conde, o eletricista de Guimarães que esteve desaparecido durante 15 dias antes de ser encontrado o seu corpo em janeiro de 2020.

Ao que o Correio da Manhã apurou, um dos detidos será um empresário da noite e amigo de Conde que terá agido em ajuste de contas.

Os passos de Fernando 'Conde'

A família sempre acreditou que tivesse sido encomendado um ajuste de contas pelo homem com quem ‘Conde’ disse que se ia encontrar. O eletricista seria o principal suspeito do furto de 100 mil euros da casa do amigo.



O alegado furto nunca foi denunciado às autoridades.



O carro que Fernando ‘Conde’, de 63 anos, utilizou para sair de casa na noite de dia 8 nunca foi localizado.