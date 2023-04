PJ e SIS alertam para terror de extremistas

“Há um movimento terrorista de extrema-direita. Uma rede de grupos online que se dedica à difusão de propaganda, de manuais. É um movimento aceleracionista que pretende a guerra. São movimentos antissistema com um número crescente de potenciais terroristas. Mas há também o terrorismo de extrema-esquerda anarquista. E há também o metaverso [réplica do mundo real na Internet] e a Inteligência Artificial. Corremos o risco de uma veloz desatualização face ao universo digital e aguardam-nos ameaças, reais e cibernéticas.” Foi desta forma que o diretor do Serviço de Informações de Segurança [SIS, a secreta portuguesa], Adélio Neiva da Cruz, respondeu esta terça-feira à questão ‘Estará a Europa mais preparada perante a ameaça terrorista?’, num debate sobre o tema na Universidade Autónoma de Lisboa.









O diretor nacional da Polícia Judiciária alertou para os limites impostos no uso de metadados nas investigações. “Em gíria policial, nem cheiramos as comunicações dos criminosos, isto numa altura em que a radicalização veio para as redes sociais”, afirmou Luís Neves.