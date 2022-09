PJ encontra pacemaker de ex-coronel morto pelo duplo homicida do Pico

A Polícia Judiciária dos Açores encontrou, no terreno de Tomislav Jozic, o alemão de 60 anos em preventiva pelo homicídio de dois homens na ilha do Pico, Açores, o aparelho pacemaker de Mário Sobral, ex-coronel da Força Aérea, uma das vítimas, apurou o CM.Fonte conhecedora do caso afirmou ao CM que esse achado, ocorrido no início da semana passada, é "uma das provas insofismáveis" de que Mário Sobral, de 65 anos, e Mário Coucelos, 74, foram mesmo assassinados pelo vizinho alemão e os seus corpos reduzidos a cinzas numa queimada naqueles terrenos.O pacemaker (aparelho implantado sob a pele para regular os batimentos cardíacos) estava bastante deformado pelo fogo - da fogueira usada para carbonizar os corpos - mas foi possível verificar o seu número de série, que permitiu rastrear a origem e em quem foi implantado.Esse trabalho foi feito pelos investigadores e é do conhecimento do tribunal. "Descobrir um aparelho tão pequeno e já afetado é prova da minúcia com que aquela propriedade foi batida por todas as polícias envolvidas", diz a mesma fonte. Tomislav Jozic terá morto os dois homens a tiro.