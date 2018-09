Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ esteve na sexta-feira na Câmara do Fundão

Autarca não quis avançar as razões que levaram à deslocação de inspetores da PJ.

07:13

A Polícia Judiciária (PJ) esteve na sexta-feira nas instalações da Câmara Municipal do Fundão, confirmou à Lusa o presidente da autarquia do distrito de Castelo Branco, Paulo Fernandes.



O autarca não quis avançar as razões que levaram à deslocação de inspetores da PJ aos Paços do Concelho, referindo apenas que foram solicitados "elementos sobre uma empresa relativos a processos de há muitos anos".



"Obviamente, a câmara disponibilizou toda a colaboração necessária", acrescentou Paulo Fernandes, escusando-se a revelar mais informação.