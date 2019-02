Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ faz buscas a instituição de solidariedade social de Melgaço

Investigação "está numa fase de averiguação e análise documental".

Por Lusa | 18:48

A Polícia Judiciária (PJ) de Braga realizou esta quinta-feira buscas domiciliárias e não domiciliárias relacionadas com a gestão de uma instituição particular de solidariedade social de Paderne, em Melgaço, disse à Lusa fonte daquela força policial.



A mesma fonte adiantou que as buscas "realizaram-se no âmbito de uma investigação em curso há algum tempo e que resultou de denúncias".



A fonte referiu ainda que a investigação "está numa fase de averiguação e análise documental".



Em causa está a Associação Social e Cultural Dona Paterna (ASCDP), fundada em 20 de maio de 2002 e que presta apoio domiciliário, dispõe de centro de dia e um lar.



Contactado pela agência Lusa, o presidente da Câmara de Melgaço adiantou que o município "deu apoios pontuais à associação, aquando do início da sua atividade, tenho, através de protocolo, formalizado a cedência da antiga escola primária de Paderne para a instalação das respostas sociais".



A Lusa tentou ouvir o presidente da associação, Rui Pinho, que é também presidente da Junta de Freguesia de Paderne, eleito como independente, mas não foi possível até ao momento.