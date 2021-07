PJ faz buscas a rede criminosa que lavou milhões

A PJ realizou esta quinta-feira, na região de Lisboa, duas dezenas de buscas no âmbito de uma investigação ao branqueamento de milhões de euros, provenientes do crime, através de empresas de fachada que abriram contas em bancos portugueses.Segundo apurou o, estão em causa transferências provenientes da Bélgica que fizeram soar os alarmes dos gabinetes de combate ao branqueamento de capitais. Os bancos notificaram o DCIAP e a PJ. Está ainda a ser investigado qual o crime precedente, ou seja, a origem ilegal do dinheiro. As buscas foram a suspeitos e a gabinetes de contabilidade.