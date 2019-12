PJ faz buscas nas casas e empresa de Matthias Schmelz, o milionário das orgias

A Polícia Judiciária está esta segunda-feira a efetuar buscas nas casas e empresa de Matthias Schmelz, o milionário que fazia orgias com menores.As autoridades procuram vídeos comprometedores do presidente da Rainbow e todo o tipo de prova documental que possa ser anexada ao processo. O caso poderá comprometer não só o milionário como também as menores e angariadoras envolvidas.O alemão encontra-se fora do País pelo que, dificilmente, será constituído arguido durante o dia desta segunda-feira. Em causa estará o crime de lenocídio e, consoante o que for encontrado, pornografia de menores.Recorde-se que até ao momento, como ojá noticiou, o processo não tem quaisquer arguidos. Matthias Schmelz não pode, para já, ser preso. A secção de crimes sexuais da Polícia Judiciária de Lisboa, que realiza a investigação, ainda não encontrou menores de 14 anos como participantes comprovadas nas orgias sexuais que o alemão realizava.Caso isso aconteça, o empresário será levado a interrogatório e, previsivelmente, constituído arguido do crime de abusos sexuais. Outro possível delito é o de pornografia de menores, devido à divulgação de imagens de teor sexual nas redes sociais, envolvendo mulheres de idade indefinida.Em atualização