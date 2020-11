PJ faz buscas no Norte para investigar fraude em fundos europeus

A Polícia Judiciária realizou esta quinta-feira uma operação policial de buscas domiciliárias e não domiciliárias , nas localidades de Chaves, Vila Real, Barcelos, Braga, Vila Nova de Famalicão, Maia, Fafe, Porto e Figueira da Foz.As buscas da operação "Chave Mestra" decorreram "em empresas, gabinetes de contabilidade e um escritório de advogado, com participação de 200 elementos da Polícia Judiciária, incluindo da perícia informática e financeira, bem como magistrados judiciais e do Ministério Público e inspetores tributário, tendo com esta esta operação sido possível proceder à apreensão de relevantes elementos de prova", informou a PJ em comunicado.

Em causa estão os crimes de fraude na obtenção de subsídio e fraude fiscal de fundos europeus, envolvendo 21 projetos de incentivo, no âmbito do Quadro Comunitário, do QREN (Quadro de Referência Estratégico Nacional) e do MODCOM (Modernização do Comércio), em montante superior a 2.500 milhões de euros.





Foram constituídos 31 arguidos singulares e 20 pessoas coletivas.