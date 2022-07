PJ faz novas buscas sobre a atribuição de nacionalidade portuguesa a judeus sefarditas

A Polícia Judiciária (PJ) realizou esta quinta-feira novas buscas no âmbito do processo que investiga alegadas ilegalidades na emissão, pela comunidade judaica do Porto, de certificados de nacionalidade portuguesa a judeus sefarditas, disse à agência Lusa fonte judicial.

Em comunicado, a PJ refere que, no âmbito da operação Porta Aberta e de um inquérito que corre termos no Departamento Central de Investigação e Ação Penal, desencadeou, na zona norte do país, uma operação "com vista à execução de mandados de busca e apreensão".

"As buscas realizaram-se em residências, escritórios de advogados e escritórios de contabilidade e contaram com a intervenção de um JIC [juiz de instrução criminal] e de uma Procuradora da República", lê-se no comunicado.