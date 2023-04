Um dos cinco menores, dos 14 aos 15 anos, que a Unidade Nacional Contraterrorismo da PJ identificou como autores originais das ameaças, desde dia 10, nas redes sociais de "massacres" em escolas de Odivelas, Aveiro, Leiria e Vila Nova de Gaia - imitando publicações do mesmo teor que começaram há duas semanas no Brasil -, só foi descoberto após colaboração dos Estados Unidos e do próprio Instagram, no qual as ameaças foram publicadas.









