PJ identifica menor, de 14 anos, suspeito de atear fogos em Viseu

Um menor de 14 anos foi identificado pela Polícia Judiciária (PJ) como sendo o autor do incêndio florestal ocorrido na segunda-feira, no limite dos concelhos de Penedono e São João da Pesqueira, em Viseu, foi esta quarta-feira anunciado.

O Departamento de Investigação Criminal da PJ da Guarda refere em comunicado esta quarta-feira divulgado que identificou o menor como "autor confesso" de um incêndio florestal ocorrido ao final da tarde de segunda-feira, "com início na freguesia da Granja, no limite dos concelhos de Penedono e São João da Pesqueira", com a colaboração da GNR de Moimenta da Beira.

Segundo a nota, o menor "terá atuado num quadro suscetível de evidenciar preocupante tendência de incendiarismo, já que manifesta desejo de ser bombeiro e de apreciar a atuação concreta destes profissionais".