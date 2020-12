PJ identifica suspeito da morte de ex-atleta do Sporting de Braga

A PJ de Setúbal já identificou, mas ainda não prendeu, o principal suspeito do homicídio à facada do saltador Ricardo Jaquité. Recorde-se que o atleta de 31 anos, que estava a dois meses de cumprir uma suspensão de quatro anos por doping, foi morto com várias facadas, na terça-feira à noite, numa rua da Arrentela, Seixal.

Fonte ligada ao processo disse ao CM que o autor do crime será um homem que já tinha uma relação de conflito, de vários anos, com a vítima.

Após as agressões que se viriam a revelar fatais para Ricardo Jaquité, o homicida levou consigo a arma do crime, uma faca, que também ainda não foi recuperada.

O cadáver do atleta de 31 anos, que deixa dois filhos menores, já foi autopsiado. A PJ acompanhou o exame médico-legal, fundamental para a continuação da investigação.