A Polícia Judiciária (PJ), com o apoio da Autoridade Tributária, apreendeu duas malas carregadas com 49 quilos de cocaína. Estavam no porão de um avião da TAP que aterrou no Aeroporto de Lisboa e que tinha como origem a República Dominicana, uma ilha nas Caraíbas. Não foram feitas detenções.A apreensão foi revelada esta terça-feira e ocorreu a 23 de janeiro.