PJ investiga ajuste de contas a tiro

Tiroteio ocorreu numa rotunda junto ao Instituto Politécnico de Santarém.

Por J.N.P. | 08:35

A Polícia Judiciária investiga um tiroteio ocorrido numa rotunda junto ao Instituto Politécnico de Santarém e ao Iland Bar, na madrugada de sábado.



Segundo o CM apurou, dois grupos de homens envolveram-se numa troca de palavras acalorada e vários elementos de um deles puxaram de armas de fogo, efetuando alguns disparos para o ar e na direção da porta do bar.



De seguida, fugiram numa carrinha a alta velocidade, sendo logo perseguidos pelo grupo rival.



À chegada da PSP de Santarém, nenhum dos envolvidos na contenda estava presente. A PJ esteve no local a recolher os invólucros das munições e ficou encarregue da investigação, colocando-se as hipóteses de se tratar de um ajuste de contas ou tentativa de homicídio.



Ao CM, o proprietário do bar, Edgar Cavaleiro, esclareceu que nada se passou dentro do seu espaço de diversão noturna, ou que envolvesse clientes do bar.