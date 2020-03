PJ investiga assaltante apanhado a roubar loja de câmbio em Santarém

A Polícia Judiciária está a investigar se o homem detido terça-feira, por um agente da PSP de folga, quando assaltava uma loja de câmbios em Santarém está relacionado com o roubo ocorrido a 28 de fevereiro numa outra empresa do mesmo ramo, na Baixa de Lisboa, de onde foram levados 720 mil euros em moeda europeia e estrangeira.Segundo explicou aofonte policial, tudo indica que no caso de Santarém os dois assaltantes (só um foi apanhado) sejam "imitadores" e "não parecem ser" os da Baixa. Mas isso ainda está a ser investigado. Nesse primeiro roubo, com ameaça de armas de fogo, dois homens de sotaque brasileiro fugiram com os 720 mil euros.Já na terça-feira, em Santarém, dois assaltantes também com sotaque brasileiro esperaram que a funcionária da loja de câmbios fechasse a porta, às 20h40, para a atacar com faca.O polícia de folga foi avisado e apanhou um deles, de 34 anos, que tinha 2620 euros, 701 dólares (EUA), 450 libras (Reino Unido) e ainda moeda do Brasil, Noruega e Roménia.