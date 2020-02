PJ investiga assalto à mão armada a banco em Viana do Castelo

A Polícia Judiciária está a investigar um assalto à mão armada, esta quarta-feira, cerca das 09h20, ao balcão do banco Santander, em Valença, informou fonte da GNR, a primeira força policial a ser chamada ao local.A fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo adiantou que o assalto, "com recurso a uma pistola foi perpetrado por dois homens, com sotaque espanhol, que fugiram a pé".Aquela fonte acrescentou que "por envolver uma arma de fogo a investigação do assalto transitou para a Polícia Judiciária, referindo desconhecer se os dois homens, que estavam de cara tapada e empunhavam uma arma, chegaram concretizar os seus intentos.A GNR indicou ainda que não se registaram ferimentos nos funcionários que àquela hora se encontravam naquela agência bancária de Valença, cidade que faz fronteira com Tui na Galiza.