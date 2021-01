Polícia Marítima investiga assalto a restaurante em Gaia que rendeu 15 mil euros

O restaurante Sinfonia Amarela, junto à praia do Senhor da Pedra, em Miramar, Vila Nova de Gaia, foi assaltado na madrugada desta quinta-feira.Segundo o proprietário do estabelecimento, José Bernardo Pereira, foram furtados mais de sete mil euros, correspondentes à venda de gelados, e cerca de oito mil euros em tabaco. "O prejuízo deverá ascender a cerca de 30 mil euros", diz José Pereira.Ao que oapurou, os assaltantes entraram por uma janela que se encontra ao nível do areal.A Polícia Marítima está a investigar o assalto.