PJ investiga assaltos a jogadores do FC Porto

A Polícia Judiciária do Porto está a estabelecer pontos de contacto entre o assalto de sábado à noite, à casa do jogador do FC Porto Jesus Corona, e o que ocorreu mês e meio antes, a 12 de dezembro, na casa de Otávio.

As autoridades admitem que possa tratar-se do mesmo grupo, já que em ambos os casos se tratou de assaltos à mão armada, praticados por mais do que uma pessoa e à hora de jogo, ou seja, quando os futebolistas se encontravam em campo. Esse grupo terá também assaltado, no dia 14, na Galiza, a casa de Iago Aspas, jogador do Celta de Vigo.

No assalto de sábado, encontravam-se em casa do jogador mexicano a empregada e a filha, de apenas um ano. A doméstica terá vivido momentos de terror, já que os ladrões se apresentavam armados e só abandonaram a habitação, em Arcozelo, Gaia, na posse de várias joias, sobretudo ouro e relógios.

Os investigadores vão recorrer ao sistema de videovigilância, instalado nas vivendas vizinhas, para tentar identificar a identidade dos elementos do grupo. A casa de Jesus Corona foi assaltada quando este defrontava o Sp. Braga, na final da Taça da Liga, em que os minhotos venceram o FC Porto por 1-0. Já no caso do brasileiro Octávio, a sua habitação foi visitada pelos ladrões quando o FC Porto defrontava no Dragão os holandeses do Feyernoord.

Também a direção do clube azul-e-branco já manifestou "grande preocupação" com estes assaltos, esperando rapidez na resolução dos casos.