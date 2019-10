PJ investiga ataque com catana que feriu homem em Braga

Um homem de 71 anos foi atacado pela mulher com uma catana e uma faca, tendo sido sujeito a uma cirurgia no hospital de Braga. Foi golpeado no abdómen e na cara, mas encontra-se livre de perigo.A agressão, que está a ser investigada pela PJ de Braga por se tratar de uma tentativa de homicídio, ocorreu quinta-feira, cerca das 18h30, no lugar de Regualde, em Cabanelas, Vila Verde, onde aquele casal reside há cerca de um ano.No ataque, a mulher também ficou ferida. As armas foram recuperadas no local pela GNR.