PJ investiga burla com donativos em Olhão

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar desde o final de julho a associação Pedacinho do Céu, localizada em Olhão, no Algarve, por suspeitas de burla com donativos para crianças em Angola, confirmou o CM junto de fontes policiais.









Neste momento estão a ser programadas novas diligências, sendo que a presidente da associação, Fátima Date, de 56 anos, já foi contactada pela PJ.

Em causa está a angariação de fundos realizada de forma ilícita, uma vez que a mesma requer uma autorização da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna. Um pedido que não foi efetuado pela associação, apurou o CM através do Ministério da Administração Interna. O mesmo adiantou que o caso foi “remetido às forças de segurança”.





Entretanto, a associação ligada à igreja evangélica adiantou este sábado que vai devolver os donativos. Uma decisão tomada após o elemento da organização em Luanda, Hélder Silva, ter sido detido pelas autoridades angolanas, acusado dos crimes de associação criminosa e burla. O homem já assumiu ter mentido e declarou-se arrependido.





O objetivo seria utilizar o valor, que ficou pelos 340 euros, para ajudar 200 crianças subnutridas de Kassanje, em Angola, que afinal não existem. A Procuradoria-Geral da República assegurou ao CM que foi instaurado “um inquérito que corre na secção de Olhão do DIAP de Faro”. A associação “funciona sobretudo ao sábado” disse ao CM uma fonte no local. Fátima Date não quis prestar declarações ao CM.