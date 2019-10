PJ investiga carro incendiado junto a universidade do Algarve

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar um incêndio que destruiu por completo um carro, na madrugada de quinta-feira, num terreno descampado ao lado do Campus da Penha da Universidade do Algarve, em Faro. Os investigadores suspeitam que este caso de fogo posto esteja relacionado com outros que têm ocorrido nos últimos meses na zona da Penha.Ao que oapurou, o automóvel, um Ford Fiesta, é de um residente na zona e poderá ter sido furtado. Segundo um morador local, o veículo foi deixado no terreno durante a noite, uma vez que, por volta das 23h30, não estava no local onde foi encontrado incendiado. O alerta para o incêndio foi dado por volta das 6h30. Os Bombeiros Sapadores de Faro foram acionados e combateram o fogo. A PSP foi chamada ao local, mas o caso foi entregue à Polícia Judiciária.Nos últimos três meses e meio, na zona da Penha, onze viaturas já sofreram danos na sequência de casos de fogo posto. A primeira situação envolveu três viaturas que sofreram danos avultados na sequência de incêndios em contentores do lixo. Pouco tempo depois, um outro veículo ficou também destruído por um fogo na mesma zona. Recentemente, mais três viaturas e duas motas foram destruídas após incêndios suspeitos.Os investigadores da PJ suspeitam que todos os casos estão relacionados, tendo em conta a forma como aconteceram. Os residentes estão preocupados com a onda de crimes de fogo posto registados na cidade.