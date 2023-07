PJ investiga causas da morte de criança em seita de Oliveira do Hospital

A Polícia Judiciária confirmou esta quinta-feira que vai investigar as circunstâncias da morte de uma criança, que terá ocorrido, há cerca de um ano, no seio de uma seita que se instalou no concelho de Oliveira do Hospital.

Em declarações à agência Lusa, o diretor da Polícia Judiciária (PJ) do Centro, Jorge Leitão, revelou que o inquérito chegou quarta-feira a esta força policial, por delegação do Ministério Público de Coimbra.

"A PJ já está a analisar, no sentido de delinear a sua estratégia investigatória e dar início às investigações a seu cargo. A investigação visa averiguar se poderá existir atividade criminal na morte de uma criança, nomeadamente o crime de exposição ao abandono, agravado com o resultado de morte", referiu.