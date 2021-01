PJ investiga corpo de brasileira de 31 anos encontrado em praia de Matosinhos

A Polícia Judiciária está a investigar o aparecimento do corpo de uma mulher de cidadania brasileira de 31 anos na praia de Matosinhos, no distrito do Porto, indicou esta terça-feira à Lusa o capitão do Porto de Leixões.

"Fomos alertados de tarde [na segunda-feira] para o aparecimento de um corpo - um surfista viu um corpo a boiar - e coube aos elementos da estação de Salva Vidas de Leixões retirá-lo e entregá-lo à PJ [Polícia Judiciária], que está a investigar", descreveu Rui Santos Amaral.

A ocorrência foi registada cerca das 16h30 na praia do Titan, em Matosinhos.

De acordo com a mesma fonte, "de imediato foi estabelecida a relação com a situação de uma cidadã brasileira que se encontra desaparecida desde o início do ano".

"Corresponde na idade [31 anos] e na nacionalidade [brasileira] a um caso que a PJ está a investigar", acrescentou o capitão do Porto de Leixões.

A agência Lusa contactou a PJ, que remeteu esclarecimentos para mais tarde.