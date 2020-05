PJ investiga desaparecimento de duas jovens institucionalizadas em Chaves

A Polícia Judiciária está a investigar o desaparecimento de duas jovens de 14 e 15 anos, que residem numa instituição de acolhimento em Chaves, após o alerta dado na segunda-feira, adiantou hoje à Lusa fonte policial.

"Foi-nos dado o alerta para o desaparecimento no dia 18 de maio e desde então temos feito diligências e continuamos à procura na nossa área territorial", revelou fonte da Esquadra da PSP de Chaves.

Segundo a PSP de Chaves, o alerta foi difundido para todo o território nacional e a investigação está a cargo da Polícia Judiciária, como é habitual nestes casos.

As duas adolescentes, com idades de 14 e 15 anos, estão institucionalizadas no Patronato de São José, em Chaves, no distrito de Vila Real, acrescentou.

Contactado pela Lusa, o Patronato de São José não quis prestar declarações.