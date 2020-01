Três carros que estavam estacionados lado a lado arderam por completo, pouco depois das 04h00 de quinta-feira, após um foco de incêndio num deles, cuja origem se encontra a ser investigada pela PJ de Setúbal.



As viaturas, que seriam afetas ao serviço TVDE, estavam estacionadas junto a uma escola. O primeiro alerta foi dado à GNR e as chamas extintas pelos bombeiros do Seixal.

