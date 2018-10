Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ investiga disparos em guerra da noite

Carro da mulher de barão da droga da cidade do Porto foi baleado durante a madrugada.

Por Liliana Rodrigues e Tânia Laranjo | 01:30

A Polícia Judiciária do Porto está em alerta com a tensão crescente entre gangs rivais da noite do Porto que controlam o tráfico de droga na cidade. O último episódio, que está a preocupar as autoridades policiais, aconteceu há duas semanas.



A mulher de ‘Vítor do Ouro’ - um dos barões da droga do Porto e que está a cumprir uma pena de nove anos e nove meses de prisão por tráfico de droga - foi o alvo: o automóvel topo de gama que utiliza foi baleado na madrugada de 25 de setembro passado.



O ataque - que é entendido como um aviso sério pela policia numa possível escalada na violência - aconteceu às 04h30 da manhã, na zona da Ribeira, em frente à casa da mulher de ‘Vítor do Ouro’ e foi captado por imagens de videovigilância que já estão na posse da Judiciária do Porto.



O caso está a ser investigado pela brigada de combate ao tráfico de droga, tendo em conta que tudo indica tratar-se de um ato intimidatório relacionado com esse mesmo crime.



No vídeo, de 19 segundos e a que o CM teve acesso, é possível ver um automóvel parar junto ao veículo de Carla Almeida - que também foi julgada no processo com o marido, mas acabou por ser absolvida - e efetuar pelo menos seis disparos, atingindo o carro.



A mulher de ‘Vítor do Ouro’ - arguido que lucrou 889 mil euros com o tráfico de droga - apresentou queixa na PSP, no dia seguinte ao ataque, mas não indicou possíveis autores do ataque.



O veículo foi alvo de perícias por parte da PJ.