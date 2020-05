A Polícia Judiciária de Braga está a investigar duas queixas de violação, que terão acontecido sexta e quinta-feira, em dois prédios no centro da cidade de Vila Nova de Famalicão.No primeiro caso, quinta-feira à tarde, a mulher diz ter sido surpreendida à saída do elevador por um homem, que se escondeu na caixa de escadas. Foi ao hospital. Já no caso de sexta-feira, a mulher diz ter sido também roubada.A PJ afasta a hipótese de ser o mesmo indivíduo nos dois casos.