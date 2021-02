PJ investiga fogo com um morto em Coimbra

As circunstâncias em que um homem, de 73 anos, morreu num incêndio, numa residencial da Baixa de Coimbra, estão a ser investigadas pela PJ do Centro, que está também a fazer diligências para apurar as causas do fogo. Duas pessoas foram hospitalizadas e nove, que viviam na pensão em permanência, foram realojadas, pelo Serviço de Ação Social da Câmara Municipal.









A vítima mortal foi encontrada na madrugada de ontem entre os escombros, já carbonizada, no segundo andar do edifício, quando os bombeiros procediam ao rescaldo. A identificação do cadáver foi um processo difícil, devido à ação das chamas, mas tudo indica que era um residente da pensão.

Na noite do incêndio estariam pelo menos dez pessoas no interior da residencial. Uma delas saltou em pânico da varanda do segundo andar em chamas para o telhado contíguo. Foi resgatada pelos bombeiros, sem ferimentos.





Os serviços da autarquia procederam ao realojamento das nove pessoas que ali moravam, de forma permanente, através de apoio social. No domingo à noite, alguns destes hóspedes alegavam que o fogo terá sido ateado num dos quartos do segundo andar, por uma mulher que apresenta problemas psiquiátricos.





Ainda durante as operações de combate ao fogo, a PSP deteve no local um homem, de 64 anos, que para filmar o incêndio estacionou o carro em segunda fila, impedindo as manobras dos bombeiros. Foi detido por desobediência.