A Polícia Judiciária está a levar a cabo diligências para determinar a causa por detrás de um incêndio que deixou inabitável uma casa de dois pisos, segunda-feira, em Aldeia da Serra.O alerta foi dado pelas 14h20 e, à chegada dos bombeiros, a dimensão do incêndio causou dificuldades ao combate. Ainda assim, os 18 operacionais no terreno acabaram por dominar as chamas.Não foram registados feridos.