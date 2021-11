PJ investiga fogo em restaurante na praia do Meco

A Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal está a investigar um incêndio, de origens ainda desconhecidas que, na tarde desta sexta-feira, destruiu por completo o restaurante Bar do Peixe, localizado na praia do Meco, em Sesimbra.As chamas começaram pelas 14h00 e chegaram a ser combatidas por 35 bombeiros, com o apoio de 14 viaturas, da corporação de Sesimbra. Um dos operacionais recebeu assistência no local por sinais de exaustão.Só pelas 15h30 é que o fogo foi dado como dominado, iniciando-se então uma fase de rescaldo. O trabalho mais urgente foi o de humedecer os destroços queimados da estrutura do restaurante, toda em madeira, para evitar reacendimentos. Osabe que o Bar do Peixe estava fechado para férias desde o dia 6 deste mês. A última pessoa a estar presente no bar foi um empregado, que ali se deslocou na manhã desta sexta-feira. A PJ esteve no local com uma brigada de inspetores especializada na investigação a fogos, para dar início ao inquérito.