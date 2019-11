PJ investiga fogo noturno em Lagoa

A PJ está a investigar um incêndio que ocorreu esta terça-feira de madrugada em três bancas de venda de bilhetes para passeios a grutas, na praia da Senhora da Rocha, no concelho de Lagoa.As bilheteiras, em madeira, ficaram destruídas. Foram instaladas pela câmara de Lagoa para servir de apoio à atividade de embarcações marítimo-turísticas.A Polícia Marítima de Portimão isolou o local do fogo e os investigadores da PJ procederam à recolha de vestígios. Ao que oapurou, foram encontradas no local várias garrafas de bebidas alcoólicas e um fogareiro.