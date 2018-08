Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ investiga fogo suspeito que danificou quatro viaturas em Albufeira

Carrinha de transporte de turistas e carro ficaram completamente destruídos. Mais duas viaturas sofreram danos.

Por Rui Pando Gomes e Ana Palma | 10:19

Uma carrinha de transporte de turistas e um carro ficaram completamente destruídos na sequência de um incêndio suspeito, na madrugada deste sábado, nos Salgados, em Albufeira. Duas outras viaturas estacionadas nas proximidades ficaram igualmente danificadas. A Polícia Judiciária (PJ) esteve no local a recolher vestígios e está a investigar a hipótese de fogo posto.



O incêndio, ao que o CM apurou no local, começou pelas 03h45 junto a uma vedação e à carrinha de transporte de passageiros, atingindo mais três viaturas estacionadas junto aos apartamentos Salgados.



As chamas, que se propagaram a uma zona de pasto, causaram algum pânico entre moradores e turistas devido à proximidade das chamas a outros carros estacionados e aos apartamentos. O fogo foi combatido por bombeiros de Albufeira e Messines. A GNR isolou o local e, perante o cenário suspeito, alertou de imediato a PJ.



PORMENORES



Bombeiros e GNR

Estiveram no local do incêndio cerca de 20 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Albufeira e de São Bartolomeu de Messines, que combateram as intensas chamas nas quatro viaturas e na área de pasto atingida, e ainda militares da GNR de Albufeira, que isolaram o local até à chegada dos investigadores da Polícia Judiciária.



Bocas de incêndio falham

Ao que o CM conseguiu apurar no local, os bombeiros tiveram uma dificuldade acrescida no combate ao incêndio nas viaturas estacionadas, uma vez que as bocas de incêndio instaladas naquela zona habitacional não funcionaram. O CM sabe que este problema tem ocorrido noutras zonas urbanas do concelho de Albufeira, devido à falta de manutenção da rede de bocas de incêndio.



Alerta porta a porta

O incêndio suspeito destruiu por completo uma carrinha e um automóvel e provocou danos em mais duas viaturas estacionadas no local. Os estragos só não foram maiores porque, logo depois de ter sido dado o alerta, os moradores e turistas começaram a ser avisados, porta a porta, para retirarem rapidamente as viaturas estacionadas nas proximidades.