PJ investiga guerras antigas para perceber morte de jovem no Seixal

João Vítor Lopes da Veiga, de 20 anos, foi morto com um tiro na cabeça.

Por J.C.R. | 08:56

A Polícia Judiciária está a investigar casos de violência anteriores entre grupos de bairros rivais do Seixal para perceber as motivações do homicídio de João Vítor Lopes da Veiga, o homem de 20 anos morto com um tiro na cabeça, na manhã de sábado, no parque de estacionamento de um supermercado, após uma noite de diversão numa discoteca da Amora.



A primeira versão do crime dada às autoridades apontava para que a vítima tivesse sido atingida depois de agredir com uma bofetada uma jovem, já à saída da discoteca, na sequência de conflitos entre grupos oriundos da Quinta da Princesa e da Arrentela. O homicida disparou três tiros e fugiu, deixando a vítima morta no chão.



Ainda na manhã de sábado a PJ inquiriu amigos da vítima que estavam no local, mas a identidade do atirador ainda não estará determinada. As imagens das câmaras de videovigilância do supermercado onde ocorreu o crime vão ser analisadas para perceber se é possível identificar o homicida de João da Veiga.